Журналист из Китая Ши Вэнь оценил готовность противоракетных комплексов России оперативно реагировать на военные провокации со стороны западных государств. Его мнение по этому поводу опубликовали в портале «Чжунго цзюньван» в воскресенье, 10 января. Автор материала отметил, что у российской стороны есть «плотная сеть перехвата».- Российская система ПВО на стратегическом направлении запад и юг была последовательно усовершенствована. Россия в два раза увеличила дальность действия средств обороны, а эффективность ее повысила на 20%. Этого удалось достичь благодаря поставкам в войска зенитно-ракетных комплексов С-400 и вывода на боевое дежурство ЗРК С-300В4 на Курилах, - объяснил Ши Вэнь.Китайский журналист также обратил внимание на выдающиеся характеристики почти завершившего госиспытания ЗРК С-500, которое, как уверен Ши Вэнь, поставят на экспериментальное боевое дежурство в ближайшие годы.Автор статьи отметил ускорение создания интегрированной системы воздушно-космической обороны России. Он сообщил, что страна активно укрепляет построение сети разведки и раннего предупреждения. Кроме того, у российских военных есть система балансирования в воздушно-космической обороне. Ши Вэнь сделал вывод о том, что сеть воздушно-космической обороны России и ПВО полностью готовы к отражению ударов со стороны Запада.