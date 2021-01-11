Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, разбившийся в Индонезии 9 января, мог разрушиться из-за удара об воду, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Национального комитета по обеспечению безопасности на транспорте Индонезии.- Возможно, он разрушился при ударе о воду, потому что, если бы он взорвался в воздухе, обломки были бы распределены на большей территории, - заявил изданию представитель комитета.Напомним, как сообщал ранее сайт KP.ru, 9 января, через четыре минуты после вылета из Джакарты в Понтианак Boeing 737-500 пропал с радаров. В течение минуты самолёт потерял около трёх километров высоты.Обломки самолёта и фрагменты тел нашли в Яванском море, куда воздушное судно рухнуло через 11 минут после взлёта. На борту самолёта находились 53 пассажира и 12 членов экипажа.