В Турции назвали даты старта летнего сезона 2021 года. Власти страны надеются, что в этом году отдых не будет испорчен пандемией.На сайте АТОР сообщается, что турецкие власти возлагают большие надежды на старт вакцинации от COVID-19.Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой выразил надежду, что уже к апрелю будет виден эффект от прививочной кампании.- Надеемся, что к апрелю процесс достигнет определенной точки. Так что люди могут с большой уверенностью планировать свои летние путешествия, - отмечается в сообщении АТОР.В прошлом году Турция потеряла 68% иностранных туристов. Данная страна традиционно любима россиянами, именно сюда стремятся на отдых наши туристы, сообщает Москва 24.Согласно данным Федерации отельеров Турции, в 2021 году Турция сможет принять от 25 до 30 миллионов международных туристов.Ранее сообщалось, что в России от коронавируса привились свыше 1,5 млн человек. Для вакцинации использовали препарат «Спутник V». В ближайший месяц планируется произвести более 4 млн доз вакцины, сообщает ОТР.