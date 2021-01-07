По последним данным — на 6 января – в нашей стране вакцинировано от коронавируса более одного миллиона человек. Об этом сообщается в официальном Твиттер-аккаунте первой в мире зарегистрированной антиковидной вакцины «Спутник V». Кроме того, в конце прошлого года началась вакцинация вторым российским препаратом, разработанным новосибирским научным центром «Вектор». Одновременно в РФ идут клинические исследования некоторых зарубежных вакцин. «КП» собрала последние данные и прогнозы о доступности разных прививок в ближайшем будущем.«Спутник V»: укололся – получи сертификатМасштабная вакцинация «Спутником V» началась 5 декабря 2020-го в Москве и с 15 декабря по всей России. К 3 января этого года в российские регионы уже поступило более 1,5 млн доз вакцины, сообщается в официальном Телеграм-канале Миндрава. При этом со 2 января привитые граждане могут оформить электронный сертификат о прохождении вакцинации в своем личном кабинете на портале Госуслуги.руКак поясняет министр здравоохранения Михаил Мурашко, первыми вакцину получают медработники и учителя. «Далее регионы вправе сами расширять категории лиц, имеющих право на приоритетную вакцинацию», - отметил глава Минздрава во время недавнего селекторного совещания с регионами. Так, Москва уже включила в прививочную кампанию банковских работников, сотрудников общепита, чиновников, работников транспорта, ЖКХ, СМИ и многих других. Также разрешена вакцинация людям старше 60 лет.Известно, что «Спутником V» привились министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.«ЭпиВакКорона»: массовая вакцинация начнется в 2021-мПо словам министра Мурашко, к началу января в гражданский оборот выпущено более 45 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор». В Москве и Подмосковье сегодня получить такую прививку можно только в рамках клинических исследований (КИ) в отдельных клиниках и мединститутах. Напомним, участникам КИ могут вколоть как настоящую вакцину, так и плацебо (пустышку).Массовая прививочная кампания «ЭпиВакКороной» начнется в 2021 году, сообщил представитель разработчиков — научного центра «Вектор» Александр Рыжиков. И уточнил, что в этом году прививка должна появиться «практически во всех регионах России». На существующем оборудовании «Вектор» сможет выпускать до 5 млн доз вакцины в год, но объем может быть увеличен, если подключат и другие фармплощадки, добавил Рыжиков.Вице-премьер Татьяна Голикова в одном из выступлений в декабре 2020-го обнадежила: уже в I квартале 2021 года россияне смогут выбирать, какой вакциной привиться от коронавируса. «Наверное, это не будет в январе, но в I квартале мы надеемся, что именно так и будет», - сказала зампред правительства.Сама Голикова, как и глава Роспотребнадзора Анна Попова, прошли вакцинацию «ЭпиВакКороной».СПРАВКА «КП»В чем различия «Спутника V» и «ЭпиВакКороны»Первая российская прививка относится к так называемым аденовирусным векторным вакцинам. В ее составе — обезвреженный аденовирус (разновидность простудных вирусов), который выступает как транспортное средство для доставки генетического материала коронавируса внутрь клеток человека. Аденовирусы 26-го и 5-го типов (вакцина включает два укола с разницей в 3 недели) доставляют в клетки ген S-белка, того самого, из которого построены шипы коронавируса. При включении гена в организме начинает синтезироваться S-белок, и в ответ на появление этого антигена (чужеродного элемента) запускается выработка иммунного ответа.Что касается «ЭпиВакКороны», то, по словам ее разработчиков, исследователи создали синтетические аналоги тех участков вирусных белков, через которые наша иммунная система опознает вирусную частицу. Такие участки называются «эпитопы». При этом, проектируя вакцину, из нее исключили элементы, которые способны вызывать опасные иммунные реакции, поясняют представители новосибирского научного центра «Вектор».Иммунологи отмечают, что такой тип вакцины может давать менее выраженные побочные эффекты, чем аденовирусные прививки. То есть уколы «ЭпиВакКороны» могут переноситься легче. В то же время есть вероятность, что иммунитет будет менее длительным и стойким. Однако пока это лишь предположения. Вице-премьер Татьяна Голикова в одном из выступлений подтвердила: «Спутник», может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем новосибирская вакцина (то есть дает более выраженные реакции после укола. - Ред.)», - однако заверила, что «ни при той, ни при другой прививке нет каких-то серьезных побочных эффектов».Чумаковская вакцина: классика, проверенная временемЭту прививку создали в Научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова. В свое время работы ученых этого института легли в основу Всемирной программы по ликвидации полиомиелита. Антиковидная вакцина готовится на основе инактивированного («убитого») коронавируса. Это классическая, давно отработанная и испытанная технология создания прививок. Вирус выращивается в клетках в биореакторе, затем инактивируется химическими средствами.Как рассказал «Российской газете» глава команды разработчиков, гендиректор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов, исходным материалом для вакцины стал вирус, выделенный у одного из пациентов ковидного госпиталя в «Коммунарке». Клинические исследования (КИ) готового препарата проводились в Вятке, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Подача документов на регистрацию прививки планируется в феврале 2021 года. В марте — начало III фазы клинических испытаний, то есть проверки эффективности и безопасности вакцины на широком круге добровольцев разных возрастов и с разным состоянием здоровья (части из них в рамках исследований уколют плацебо).После получения разрешения Минздрава на регистрацию прививки параллельно с III фазой КИ какое-то количество вакцины будет запущено в гражданский оборот, выразил надежду Айдар Ишмухаметов (так же было со «Спутником» и «ЭпиВакКороной). Это значит, что некоторое число людей сможет получить прививку, точно зная, что это реальный препарат, а не плацебо.Зарубежные прививки в России: окфордская, китайская и перспективы получения другихПолным ходом в нашей стране идут клинические исследования разработки китайской биотехнологической компании CanSino Biological — прививки под названием «Ковиденция». Это аденовирусная векторная вакцина — как и российский «Спутник V». Только отечественные ученые использовали два разных аденовируса-доставщика генетического материала коронавируса (считается, что это способствует выработке более стойкого и длительного иммунитета), а китайские исследователи — всего один. При этом, как сказано в официально опубликованном отчете об испытаниях «Ковиденции», у пациентов вырабатывается «значительный» иммунный ответ.Сейчас продолжается набор добровольцев для клинического исследования прививки CanSino Biological в России. После регистрации вакцины ожидается запуск ее производства из китайского сырья на заводе одной из российских фармкомпаний в Подмосковье.Также планируется, что в нашей стране будет доступна «оксфордская» вакцина – разработка шведско-британской фармкомпании АстраЗенека и знаменитого английского университета, одного из старейших научных центров в мире. Это векторная вакцина, подобная «Спутнику V», но вместо человеческих аденовирусов в ней в качестве доставщика использован аденовирус шимпанзе. Летом 2020 года было анонсировано проведение клинических исследований (КИ) этой прививки в нескольких медицинских центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Но на данный момент в российском госреестре разрешений на проведение КИ значится, что испытания приостановлены. При этом в июле прошлого года одна из отечественных фармкомпаний заявила, что заключила соглашение с АстраЗенекой о производстве «оксфордской» вакцины на территории России.В декабре 2020-го разработчики «Спутника V» и АстраЗенеки заключили соглашение о намерении провести клинические исследования комбинированного применения двух вакцин. Позднее глава команды разработчиков «Спутника» академик Александр Гинцбург заявил, что в России такой вариант применяться не будет.В ТЕМУВакцины Pfizer и Moderna могут появиться в клинике медкластера «Сколково»По общему правилу зарубежные вакцины могут быть разрешены для применения в России после того, как пройдут клинические исследования на территории нашей страны. Кроме того, действуют особые правила для прививок от опасных социально значимых заболеваний. «Зарубежная антиковидная вакцина может быть зарегистрирована в РФ в течение 5 дней, если эта разработка уже прошла регистрацию за границей», - пояснил «КП» эксперт по фармразработкам Николай Крючков.Но есть и третий вариант. В медицинском кластере в «Сколково» действует особый правовой режим, позволяющий применять иностранные препараты, включая вакцины, не дожидаясь их регистрации в РФ. В таком режиме в медкластере работает израильская клиника «Хадасса Москва». Ее владелец Евгений Туголуков подтвердил изданию Forbes, что планируются поставки антиковидных вакцин Pfizer и Moderna. В компании отметили, что команда «Хадассы» прикладывает все усилия, чтобы обеспечить эту возможность (вакцинации) пациентам.Специалисты, опрошенные «КП», предполагают, что стоимость вакцинации препаратами Pfizer и Moderna может быть очень высокой даже для людей среднего достатка. И как минимум в первое время эти прививки будут существовать в виде «укола для избранных».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВакцинация от коронавируса в мире, последние новости: На Украине расследуют тайные прививки депутатовВот уже год, как мир учится жить и противостоять новому вирусу SARS-CoV-2. Инфекция на сегодня обнаружена в 185 странах. За это время ученые нескольких стран разработали вакцины против коронавируса. В отдельных государствах началась массовая вакцинация (подробности)