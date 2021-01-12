Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал влияют ли особенности \\"британского\\" штамма коронавируса на длительность заболевания.\\"Описан такой термин – \\"long COVID\\", хроническая коронавирусная инфекция. Обычно это связано не с вирусом и не со штаммом вируса, а с состоянием самого пациента. \\"Длительный COVID\\" описан у людей с исходно ослабленной иммунной системой. Они болеют не самой тяжелой формой, но у них долго сохраняется циркуляция самого вируса, потому что их иммунная система от этого вируса никак избавиться не может\\", – сказал Владимир Болибок рассказал в интервью радио Sputnik.Иммунолог отметил, что люди, перенесшие острую стадию коронавируса, приобретают хроническое воспаление. Врач подчеркнул, что у таких пациентов ПЦР-тесты на слизистой показывают, что человек еще болен Covid-19.- А раз ПЦР дает положительный результат, значит, они потенциально заразны, выделяют вирус при дыхании, кашле, разговоре в слюне и слизи\\", – отметил Владимир Болибок.Напомним, что в декабре власти Великобритании заявили о том, что в некоторых регионах страны зафиксированы вспышки нового штамма коронавируса, который заразнее предыдущего на 70%.