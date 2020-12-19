В Лондоне введут локдаун из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране вводится жесткие ограничения коронавируса нового типа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии вводится жесткие ограничения из-за выявленного коронавируса нового типа, способного распространятся быстрее своего предшественника.

"Эти меры будут, по сути, аналогичны национальному локдауну… На Рождество будет запрещено встречаться с другими семьями", - передает слова Джонсона Metro.

Премьер-министр заявил, что будут закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские, гражданам настоятельно рекомендуют проводить максимальное количество времени дома.

Ранее премьер-министр говорил, что система ограничений будет ослаблена на Рождество и на праздники можно будет собираться в составе трех семей. Но на фоне выявленного нового типа коронавируса и растущего числа инфицированных правительство отменило ослабление ограничений, способное привести к новой вспышке коронавирусной инфекции в Британии.