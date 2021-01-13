В ЦБ напомнили, что поправки в закон вступили в силу 10 января. Они призваны для уточнения порядка контроля за операциями с наличными деньгами и безналичными расчетами.Ими предусматривается обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона на сумму от ста тысяч рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей.\\"Не изменились также и пороговые суммы самих операций, которые подлежат такому контролю, - это, как и прежде, 600 тысяч рублей и выше (или расчетная операция по сделке с недвижимым имуществом на сумму от 3 миллионов рублей)\\", - заявили РИА Новости в ЦБ.Специалисты отметили, что основной целью изменений является снижение нагрузки на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях.\\"Все операции, подлежащие обязательному контролю, теперь распределены между ними с учетом характера и специфики их деятельности\\", - отметил регулятор.В финансовую разведку кредитные организации будут сообщать только о расчетных операциях своих клиентов.Изменения также направлены на то, чтобы облегчить нагрузку и клиентам финансовых организаций по запросу у них дополнительных сведений по операциям, которые совершались клиентами в других компаниях.