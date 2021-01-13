Штрафы за нарушение ПДД предложили привязывать к стоимости авто, на котором совершено нарушение. Это, по мнению главного специалиста Центра управления дорожным движением СПб ГКУ «ДОДД» Дениса Липаткина, позволит снизить число нарушений на дорогах.Он приводит в пример зарубежный опыт. Во многих странах мира размер штрафа привязан к уровню зарплаты нарушителя. В России многие считаются безработными, хотя и ездят на дорогих авто. В таком случае считать выплаты исходя из дохода нет смысла, стоит опираться на целы машины, на которой совершено нарушение ПДД.- Это позволит существенно снизить статистику нарушений Правил дорожного движения и повысить безопасность на городских дорогах, - отметил Липаткин в беседе с ФАН.Еще одной действенной мерой будет снижение разрешенной скорости и ликвидация нештрафуемого порога.Ранее эксперты рассказали о подводных камнях, которые поджидают автомобилиста при получении выплат по ОСАГО. Многим приходится обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту, пишет газета \\"Известия\\".