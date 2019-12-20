В Госдуме оценили перспективу снижения нештрафуемого порога превышения скорости
В Госдуме оценили перспективу снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/час. Свою точку зрения высказал заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский.
Депутат отметил, что прежде, чем вводить подобные меры, стоит провести эксперимент в отдельных субъектах страны. Нужно найти тех, кто на это пойдет, спросить мнение общественников, автомобилистов и после этого принимать соответствующее решение.
- Решения на уровне субъекта должны быть солидаризированы с гражданским обществом, которое тоже переживает за безопасность дорожного движения, за аварии на дорогах и, соответственно, за всех участников, — пояснил Афонский RT.
Парламентарий также отметил, что не стоит забывать про цель, поставленную президентом и стремиться к снижению смертности на дорогах к 2030 году. Чтобы «не было никаких предпосылок к тому, чтобы страшные трагедии на дороге были».
Ранее вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог скорости снизят с 20 до 10 километров в час.
В России могут снизить нештрафуемый порог превышения скорости.
ИСТОЧНИК KP.RU