2019-12-20T21:48:06+03:00
Политика

В Госдуме оценили перспективу снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Свою позицию высказал заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский
Елена АКИМОВА
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В Госдуме прокомментировали возможное снижение нештрафуемого порога скорости до 10 км/чВ Госдуме прокомментировали возможное снижение нештрафуемого порога скорости до 10 км/чФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Госдуме оценили перспективу снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/час. Свою точку зрения высказал заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский.

Депутат отметил, что прежде, чем вводить подобные меры, стоит провести эксперимент в отдельных субъектах страны. Нужно найти тех, кто на это пойдет, спросить мнение общественников, автомобилистов и после этого принимать соответствующее решение.

- Решения на уровне субъекта должны быть солидаризированы с гражданским обществом, которое тоже переживает за безопасность дорожного движения, за аварии на дорогах и, соответственно, за всех участников, — пояснил Афонский RT.

Парламентарий также отметил, что не стоит забывать про цель, поставленную президентом и стремиться к снижению смертности на дорогах к 2030 году. Чтобы «не было никаких предпосылок к тому, чтобы страшные трагедии на дороге были».

Ранее вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог скорости снизят с 20 до 10 километров в час.

В России могут снизить нештрафуемый порог превышения скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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