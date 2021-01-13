Миллиардер и вице-президент Олимпийского комитета России Вячеслав Аминов опроверг кражу у него десятков миллионов рублей.- СМИ перепутали. Я не пострадал, - заявил он в интервью изданию «Р-Спорт».Аминов пояснил, что в поселке, где он живет, действительно произошло ограбление. Но воры проникли в другой дом, к нему же это не имеет никакого отношения.Напомним, днем 13 января СМИ сообщили о том, что неизвестные обокрали дом Вячеслава Аминова, расположенный в поселке Архангельское под Красногорском. Злоумышленники якобы похитили сейф, спрятанный в одной из ванных комнат. Там находились наличные - 600 000 долларов (более 43 миллионов рублей), а также ювелирные украшения.Миллиардер Вячеслав Аминов является членом совета директоров \\"НефтеТрансСервиса» и президентом Федерации современного пятиборья РФ. В 2019 году он занимал 176 место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes, а его состояние оценивалось в 550 миллионов долларов.