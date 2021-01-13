В полицию обратилась 39-летняя жена миллиардера Вячеслава Аминова - Мария В.* Женщина рассказала полицейским, что пока они с мужем отдыхали на Мальдивах и встречали Новый год, неизвестные проникли в их дом в Подмосковье и ограбили его. По словам Марии, они с Вячеславом Аминовым улетели из Москвы еще 24 декабря, а вернувшись домой 11 января увидели, что из их семейного особняка пропал сейф с крупной суммой денег.«В период с 24 декабря по 11 января неизвестные проникли в дом Вячеслава Аминова расположенный в поселке Архангельское под Красногорском и похитили сейф, спрятанный в одной из ванных комнат. Внутри сейфа находились наличные - 600 000 долларов США, а также ювелирные украшения. Общая сумма ущерба устанавливается.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органахВ настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ - Кража в особо крупном размере. Оперативники изучают улики и записи с камер наблюдения, которыми оборудован дом и прилегающая территория. Известно, что во время отсутствия хозяев, в доме находилась прислуга, рабочие, а также охранники, дежурившие посменно. Мог ли вынести сейф кто-то из «своих» или ограбление дело рук преступников со стороны, предстоит выяснить следствию.Миллиардер Вячеслав Аминов - член совета директоров \\"НефтеТрансСервиса», президент Федерации современного пятиборья РФ. В 2019 году занимал 176 место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием 550 млн $.