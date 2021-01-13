Варламов и другие задержанные в Южном Судане российские граждане отпущены на свободу. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России, уточнив, что на данный момент решаются вопросы с их выездом.«В результате предпринятых усилий задержанные россияне отпущены на свободу. В настоящее время решаются вопросы, связанные с их выездом из Южного Судана», - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Напомним, ранее в Южном Судане арестовали блогера Илью Варламова, его жену Любовь Варламову, а также издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. О задержании сообщил российский блогер, записав видеообращение в своем Telegram-канале и разместив пост на своем сайте. Он сообщил, что на улице к ним подошел мужчина и сказал, что те нарушили правила охраны дикой природы. После чего российские граждане были арестованы.Как писал сайт kp.ru, после сообщений о задержании Захарова заявила, что российские дипломаты предпринимают усилия по освобождению российских граждан.