Онлайн-сервис для посуточной аренды жилья Airbnb приостанавливает аренду жилья в Вашингтоне и его пригородах в течение недели в преддверии инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.В заявлении отмечается, что Airbnb «отменит предварительный заказ» на аренду жилья в течение недели, на которой запланирована инаугурация президента, намеченная на 20 января.«Сегодня в ответ на просьбы ... официальных лиц к населению не ездить в Вашингтон мы объявляем, что Airbnb отменяет бронирования в Вашингтоне на период недели перед инаугурацией», - говорится в заявлении компании.В компании сообщили, что клиентам вернут деньги, которые были заплачены за предварительный заказ, а тем, кто лишился возможности сдать жилье, возместят соответствующие средства.В сообщении указано, что решение принято в связи с тем, что американские власти призывают граждан отказаться от поездок в Вашингтон, а также из-за сообщений, что инаугурации могут попытаться помешать.Ранее Мэр американской столицы Муриэл Баузер в совместном заявлении с губернаторами Мериленд и Виргиния призвала граждан не посещать Вашингтон в день инаугурации, а следить за событием онлайн.