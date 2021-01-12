Мэр Вашингтона Муриэл Баузер в совместном заявлении с губернаторами соседних штатов Мериленд и Виргиния призвала граждан США 20 января не посещать столицу страны в день инаугурации избранного президента Джо Байдена, а остаться дома и посмотреть церемонию онлайн.\\"В связи с уникальными обстоятельствами вокруг 59-й инаугурации президента, в том числе жестоким мятежом прошлой недели и продолжающейся смертельно опасной пандемией COVID-19, мы предпринимаем немыслимые шаги по призыву американцев не приезжать в Вашингтон, а принять участие в виртуальном формате\\", - сказано в заявлении градоначальника, размещенном на официальном сайте мэра.Напомним, что ранее Дональд Трамп ввел в Вашингтоне режим ЧС из-за возможной опасности нового мятежа на предстоящей инаугурации избранного президента Джо Байдена.Напомним, что в день утверждения Сенатом итогов прошедших президентских выборов сторонники Трампа штурмом взяли Капитолийский холм и ворвались в здание Конгресса. Результатом столкновений с полицией стали четыре жертвы среди гражданских лиц. Более 50 человек были задержаны и еще столько же получили травмы. Работа конгресса была прервана на несколько часов. После чего результаты голосования на ноябрьских выборах были утверждены.