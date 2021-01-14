Глава корпорации Twitter Джек Дорси заявил, что решение заблокировать в социальной сети действующего президента США Дональда Трампа было верным. Своё большое заявление он опубликовал в нескольких постах в своём Twitter-аккаунте.- Я не рад и не горд тем, что нам пришлось заблокировать Дональда Трампа в Twitter, или тем, как мы пришли к этому. Было ли это правильно? Я считаю, что это было верным решением для Twitter. Мы столкнулись с необычными и недопустимыми обстоятельствами, которые вынудили нас направить все свои силы на защиту общественной безопасности, - написал Дорси.Он также объяснил принятие такого решения ущербом, который принесли заявления Трампа в Twitter. При этом Дорси отметил, что подобные решения разделяют общественную дискуссию и создают опасный прецедент: \\"власть личности или корпорации над сегментом глобальной общественной дискуссии\\".Напомним, 9 января администрация Twitter навсегда заблокировала аккаунт Дональда Трампа и заявила, что будет блокировать любой новый аккаунт, если его владельцем окажется Трамп. Кроме того, его лишили возможности размещать публикации в социальных сетях Facebook и Instagram до истечения полномочий. Причиной блокировки назвали опасность нового подстрекательства к насилию.6 января сторонники Трампа ворвались в Конгресс США, пытаясь помешать утвердить итоги президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.Сайт KP.ru также сообщал, что во время акции у Конгресса США погибли четыре человека.