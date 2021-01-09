Администрация любимой социальной сети главы Белого дома Дональда Трампа навсегда закрыла ему доступ к его аккаунту в Twitter. В заявлении руководства соцсети говорится, что после «тщательного рассмотрения недавних сообщений» действующего президента США было принято решение закрыть эту страницу «на постоянной основе из-за опасности нового подстрекательства к насилию».Мало того, представитель сервиса микроблогов заявил, что администрация соцсети будет блокировать любую учетную запись, если выявит, что ею пользуется безнадежно проигравший президентские выборы республиканец. А после инаугурации нового главы государства передаст контроль над всеми официальными аккаунтами президента США и Белого дома демократу Джозефу Байдену, сообщает портал Axios.Стоит отметить, что Трамп зарегистрировался в Twitter задолго до того, как стал президентом – в 2008 году, в среднем он публиковал около десяти сообщений в сутки, у него было более 80 миллионов подписчиков.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлавное о политическом кризисе в США: кто теперь президент, и затаскают ли Трампа по судамСобытия 6 января в Вашингтоне потрясли не только Америку, но и весь мир. Ведь в цитадель американской демократии ворвались протестующие, которые пытались оспорить результаты президентских выборов. «Комсомолка» отвечает на главные вопросы о случившемся и его последствиях (подробности).ТЕМ ВРЕМЕНЕМКак выглядит Капитолий после штурма: фото и видео хаоса в Конгрессе СШАНесогласные с результатами президентских выборов сторонники Трампа устроили штурм Капитолия. Показываем, как выглядит здание Конгресса США после погрома (подробности).