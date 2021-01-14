Соучредитель компании CD Projekt Red Марчин Ивиньский опубликовал пятиминутное видео с объяснением причины такого количества ошибок в вышедшей недавно игре Cyberpunk 2077. Он также извинился перед геймерами за провальный релиз. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте проекта.Разработчик рассказал, что CD Projekt Red недооценила проблемы, с которыми столкнуться владельцы консолей предыдущего поколения, и пропустила многие недоработки в процессе тестирования.Ивиньский также призвал пользователей не обвинять в провале студии другие компании.- Мы действительно верили, что поставим в последний день нулевое обновление, - поделился разработчик.