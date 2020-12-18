Отзыв игры Cyberpunk 2077: как вернуть деньги

Sony убрала из PlayStation Store игру Cyberpunk 2077 Фото: REUTERS

Для оформления возврата денег за игру Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 и PlayStation 5 необходимо сначала написать письмо в свободной форме, в котором будет описана ситуация и указана просьба вернуть деньги за игру.

В письме также следует указать свой сетевой идентификатор (ник), адрес электронной почты, к которой привязана учётная запись, и приложить чек о покупке игры. Он сохранён на почте. Письмо надо отправить на адрес info@sony.ru.

Обычно компания Sony возвращает деньги за ещё не загруженные игры. Однако, как сообщал сайт KP.ru ранее, Sony отзывает Cyberpunk 2077 из PlayStation Store. Поэтому деньги за неё вернут в любом случае, сколько бы пользователь ни играл в неё.

Напомним, Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря. К моменту выхода уже восемь миллионов человек оформили предзаказы на ней, а за первые выходные продажи были рекордными на многих платформах.

Однако многие пользователи почти сразу начали жаловаться на технические неполадки игры, сбои, низкое разрешение, непрогружающиеся структуры. У многих пользователей частота кадра в секунду составляла 15 FPS.