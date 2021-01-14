Глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко сравнил количество пострадавших пациентов на территории России во время пандемии коронавирусной инфекции и после трагедии в Хиросиме и Нагасаки.- В определенный момент времени мы имели одновременно число пациентов с коронавируса, достигшее 1,2 миллиона человек. Для примера: в период трагедии в Хиросиме и Нагасаки было 230 тысяч человек, - объяснил министр в четверг, 14 января, в ходе Гайдаровского форума.Михаил Мурашко отметил, что в стране были созданы телелемедицинские центры и переобучено около 1,4 миллиона медицинских работников для того, чтобы система здравоохранения России могла справиться с таким объемом пациентов.Как ранее писал сайт Kp.ru, глава российского правительства Михаил Мишустин поручил разработать проект закона о выделении дополнительных средств на закупку лекарств в этом году для тех, кто лечится от коронавируса дома.