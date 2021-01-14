Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил до 15 января разработать проект распоряжения о выделении дополнительных средств на закупку лекарств в 2021 году для тех, кто лечится от коронавируса дома.- Представить в правительство РФ проект распоряжения ... о выделении из резервного фонда правительства РФ в 2021 году Минздраву России бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях финансового обеспечения в 2021 году мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, - сказано в сообщении на сайте правительства.Поручение опубликовано по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, которое прошло 12 января.Исполнить поручение Мишустина должны Министерство здравоохранения и Министерство финансов до 15 января.