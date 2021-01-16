В марте 2021 года новый штамм коронавируса, найденный в декабре в Великобритании, станет основным в США, заявили американские специалисты в докладе федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, передаёт Financial Times.По оценкам властей США, уже в 15 штатах выявлено 88 случаев заражения новой мутацией коронавируса. По данным ЦКПЗ, штамм распространяется быстрее других мутаций коронавируса.По оценкам специалистов, новый штамм коронавируса будет стремительно распространяться в начале 2021 года и в марте станет преобладающим.Напомним, как сообщал сайт KP.ru, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил о новом выявленном штамме коронавируса. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новый коронавирус может оказаться заразнее на 70%, и в Лондоне, а также на юге Англии пришлось ввести локдаун. Многие страны прекратили авиасообщение с Великобританией, в том числе и Россия.