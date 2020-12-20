Борис Джонсон сообщил, что новый штамм коронавируса заразнее на 70%

Борис Джонсон заявил о большей заразности выявленного в Британии коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что обнаруженный в стране новый штамм коронавируса может быть заразнее существующего COVID-19 на 70%.

- Хотя в этом вопросе ещё сохраняется значительная неопределенность, он может быть на 70% более заразен, чем первоначальный вариант, с которым мы имели дело раньше, - сообщил Джонсон на пресс-конференции. Её запись опубликована в Twitter-аккаунте премьер-министра.

При этом он уточнил, что пока неизвестно, опаснее ли мутация коронавируса, влияет ли она на степень тяжести заболевания и на смертность.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, ранее, что министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в начале недели заявил о распространении в стране нового штамма коронавируса. К тому моменту в стране подтвердили более тысячи случаев заражения новым видом вируса, в том числе в Лондоне, графстве Эссекс и некоторых районах в графствах Кент и Хертфордшир.

Информацию о высокой степени передачи новой мутации коронавируса подтвердил главный врач Англии профессор Крис Уитти.

ВОЗ пообещала информировать общественность о характеристиках нового штамма COVID-19 и сообщила, что тесно сотрудничает в британскими властями.

Борис Джонсон также заявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии вводят локдаун из-за выявленного коронавируса нового типа.