Полиция Берлина арестовала мужчину, кидавшего снежки в консульство США

Полиция задержала в Берлине мужчину, кидавшего снежки в консульство США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Берлине полиция задержала 26-летнего мужчину, кидавшего снежки в здание консульства США и выкрикивавшего лозунги относительно американского президента Дональда Трампа.

Сотрудники охраны попросили молодого человека прекратить свои действия и уйти, но их слова только разгорячили парня, и он начал кидать снежки и в них.

Охране пришлось вызвать полицию и мужчину задержали, он попытался оказать сопротивление, сообщает B.Z.

В полиции сообщили, что мужчина вел себя весьма агрессивно и все время норовил врезаться головой в полицейский автомобиль. При очередной попытке он получил рану и потерял сознание. Полицейские вызвали скорую помощь. Оказалось, что задержанный находился в алкогольном опьянении. Его доставили в больницу.

В скором времени мужчина вернулся на место происшествия, снова будучи сильно пьян. Бросил в охранников две полные пол-литровые банки. Из охранников никто не пострадал, но им вновь пришлось вызвать полицию. В этот раз мужчина был арестован.

Напомним, что 20 января Дональд Трамп покинет пост президента США. Инаугурация нового главы государства пройдет в 12.00 (20.00 по мск).