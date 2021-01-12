США пригласили Россию на инаугурацию избранного президента Джо Байдена. Церемония пройдет 20 января.\\"Приглашение получено. Планируется принять участие на уровне посла\\", - сказал РИА Новости представитель посольства российской дипмиссии в Вашингтоне.Традиционно на вступление президента США в должность присутствуют послы иностранных государств, но в этом году она проходит в исключительно сокращенном составе.Изначально сообщалось, что на церемонию допустят лишь членов конгресса и их гостей. В общей сложности на церемонии должно оказаться не более 1100 человек.Напомним, что 3 ноября в США прошли президентские выборы. После подсчета голосов выборщиков лидером гонки стал демократ Джо Байден. Долгое время пока еще действующий президент США Дональд Трамп отказывался принять поражение. 6 декабря Конгресс принял решение утвердить результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января. Мэр Вашингтона призвала граждан не посещать столицу в этот день, а следить за событием онлайн.