В Кремле подтвердили разговор Путина с президентом Финляндии

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с финским коллегой Саули Ниинистё в четверг, 21 января.

«Разговор был», - приводит РИА Новости комментарий Кремля.

Как ранее сообщили в канцелярии президента Финляндии, российский и финский лидеры обсудили ситуацию с блогером Алексеем Навальным, который был задержан после возвращения из Германии.

«Они обсудили заключение под стражу Алексея Навального и влияние этого на отношения между странами Европы и Россией», - отметили в канцелярии финского лидера, где уточнили, что разговор состоялся по инициативе финской стороны.

Напомним, накануне Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. После этого судья Химкинского городского суда заключила блогера под стражу на 30 суток, до 15 февраля текущего года.