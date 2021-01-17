Морозным крещенским вечером в лесах на северо-западе Москвы приземлился рейс авиакомпании «Победа». Им прибыл из столицы Германии Алексей Навальный с супругой Юлией. Блогер с августа лечился от отравления в берлинской клинике «Шарите». Выписали его из больницы в сентябре, почти 4 месяца назад. Но домой находившийся под подпиской о невыезде оппозиционер не очень то спешил.27 ноября в России против Навального было возбуждено розыскное дело. 29 декабря Федеральная служба исполнения наказаний объявила Навального, который к тому моменту на родине так не появился, в федеральный розыск. Ну таковы уж правила — если российский гражданин дал подписку, но долгое время не отмечался по месту жительства, то исчезновение его из поля зрения соответствующих структур требует от силовиков адекватных, предусмотренных законом мер.Поскольку клиника «Шарите» давным-давно дала заключение, что их бывший пациент не только выписан из больницы после всех необходимых процедур, но и прошел уже курс реабилитации и может считаться вполне здоровым членом общества, то у ФСИН было и есть полное основание бывшего «берлинского пациента» не только объявить в розыск, но и задержать.То есть врачи знаменитого медучреждения в германской столице невольно «подвели» того, кого они так хорошо подлечили в августовские и сентябрьские дни 2020-го года, объявив его полностью здоровым. И никаких формальных поводов и далее пребывать в Берлине у Алексея Навального просто не оставалось. Сам он, конечно, в этом вряд ли признается, но гостеприимные хозяева наверняка намекнули своему гостю, что пора и честь знать.Кстати, за нарушение правил отбытия условного срока в России суды отправили отбывать реальное заключение 100% нарушителей — а это около 15 тысяч подучетных ФСИН лиц. Если бы силовики не задержали Навального по прибытию в России, то они бы сами, фактически, нарушили закон.В итоге 44-летний блогер, выйдя в девятом часу из самолета авиакомпании «Победа» в Шереметьево, был задержен уже на паспортном контроле.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСмешались в кучу фанаты Бузовой и «берлинского пациента»Наш спецкор Дина Карпицкая встретила во Внуково «опломбированный» рейс из Берлина (подробности)Зачем Навальный возвращается в Россию«Берлинский пациент» заявил, что 17 января он прилетает в Москву (подробности)