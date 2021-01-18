Суд избрал мерой пресечения для Алексея Навального арест на 30 суток. Он останется под арестом до рассмотрения вопроса о замене ему наказания по делу \\"Ив Роше\\", сообщил адвокат подсудимого.- Алексей Навальный заключен под стражу на 30 суток, до 15 февраля 2021 года, - написал правозащитник Вадим Кобзев в своем Twitter-аккаунте. Навальный будет ожидать в СИЗО заседания, на котором решат, будет ли его условный срок заменен на реальный. Оно запланировано на 29 января в Симоновском суде.Заседание суда началось 18 января в 12:30 по московскому времени в здании 2 ОП УМВД России по округу Химки. Об этом сообщал ранее в своём Twitter адвокат Навального Вадим Кобзев.Напомним, вчера, 17 января, Алексей Навальный прилетел из Германии в Москву. Сайт KP.ru сообщал, что политика задержали сразу после прохождения паспортного контроля в аэропорту \\"Шереметьево\\". 29 декабря Навального объявили в розыск за нарушения условий наказания по делу \\"Ив Роше\\": по словам представителей ФСИН, политик многократно нарушил испытательный срок. Условное осуждение ему заменят на наказание, назначенное судом.30 декабря 2014 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Навального к трём с половиной годам условного лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей за мошенничество и легализацию денежных средств. Испытательный срок должен был продлиться пять лет, но 4 августа 2017 года его продлили ещё на год.20 августа 2020 года Навальному стало плохо на рейсе Томск-Москва. Самолёт экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали врачи скорой помощи. Он впал в кому, и менее чем через двое суток по просьбе семьи был транспортирован в берлинскую клинику Шарите.2 сентября правительство Германии сообщило, что по результатам экспертизы немецких и нескольких независимых лабораторий в анализах Алексея Навального якобы был обнаружен яд группы \\"Новичок\\". При этом специалисты в Омске не обнаружили в пробах политика следов отравления, а на многочисленные запросы Генпрокуратуры России от западных стран не поступило ответа.