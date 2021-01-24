"Он вообще там как, собирается возвращаться?". Конор Макгрегор отреагировал на высказывания Хабиба

Конор Макгрегор отреагировал на пост Хабиба. Фото: REUTERS

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор не смог одержать победу над Дастином Порье. Для него это поражение стало первым нокаутом в карьере. Хабиб Нурмагомедов после этой схватки довольно хлестко высказался об ирландце. Конор не остался в долгу и прошелся по Хабибу:

- Я ничего не менял, эта команда со мной с самого начала. Что есть, то есть. Нужно относиться к соперникам с уважением. Что он собирается делать, он вообще собирается возвращаться или нет? Каждый бой отличается, как я говорил. Дастин очень выносливый боец. Если что-то Хабиб дальше хочет писать, то пускай лучше возвращается. Я готов! Если ты собрался возвращаться, то хорошо - я готов подраться с Хабибом! - сказал Конор Макгрегор на пресс-конференции после боя с Дастином.

Поединок между Дастином Порье и Конором Макгрегором стал вторым в очном противостоянии двух бойцов. Ранее они дрались между собой еще в сентябре 2014 года. И тогда победу одержал Конор нокаутом в первом раунде. Сейчас же лучшим стал Порье, нокаутировавший ирландца во втором раунде.