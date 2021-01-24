Конор Макгрегор. Фото: REUTERS

Бой Конор Макгрегор - Дастин Порье 24 января 2021: прямая онлайн-трансляция боя UFC 257

Возвращение ирландца в UFC не получилось. Дастин Порье провел отличный поединок и во втором раунде отправил в нокаут Конора Макгрегора. Ирландский боец получил настолько мощный ударов и в итоге - проиграл свою первую схватку после возобновления карьеры в смешанных единоборствах.

Впервые с марта 2020 года соревнования в UFC прошли со зрителями - в Абу-Даби допустили ограниченное число зрителей. Американец Дастин Порье одержал победу во втором раунде нокаутом. Отметим, что ранее Дастин Порье и Конор Макгрегор дрались в сентябре 2014 года и тогда ирландец одержал победу в первом раунде. Но, что интересно, после завершения схватки согласно опубликованному счету судейских записок, все три арбитра отдали первый раунд Конору Макгрегору.

После завершения поединка Порье сказал в интервью прямо в октагоне:

- Я хочу сказать в первую очередь, чтобы Конор принял такой результат. Но мы деремся за нечто большее - я вернусь домой и буду заниматься своим фондом. У меня есть слабое место - я иногда теряю голову. Если Хабиб не вернется, то значит мы с Конором - лучшие. Это был титульный бой. Хабиб ушел, он должен был оставить пояс. Я - чемпион!

А вот Конор Макгрегор после завершения боя сказал, в свою очередь:

- Большой проблемой стали удары в область икр для меня в этом поединке. Я больше года не был активен. Буду ли драться еще? Конечно, я должен оставаться активным в 2021 году. Сейчас хочу провести время с семьей и потом - вернусь к работе.

Теперь главный вопрос, на который все ждут ответа: какое же решение примет по поводу своей карьеры Хабиб Нурмагомедов? Неделю назад Дэйна Уайт сказал - мол, если на UFC257 Хабиб увидит что-то необычное, что его зацепит, то он подумает вернуться в октагон и возобновить свою карьеру в смешанных единоборствах. Пока что Хабиб никаких заявлений еще не успел сделать. Но Майкл Чендлер, который только-только перешел в UFC из другого промоушена в смешанных единоборствах, Bellator, сегодня одержал победу и успел кинуть дерзкий вызов Хабибу Нурмагомедову.