Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с 143 спутниками на борту

Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту. Фото: скриншот видео.

Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с самым большим в мире числом спутников на борту. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщила корпорация Илона Маска SpaceX.

Отмечено, что на борту ракеты находятся 133 государственных и коммерческих космических аппарата, а также десять интернет-спутников Starlink компании SpaceX.

Первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9, которая используется в четвертый раз, уже совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You droneship.

Ранее американская компания SpaceX 22 апреля произвела запуск ракеты-носителя Falcon 9 с седьмой по счету группировкой 60 микроспутников Starlink.

Сеть спутников Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру. По данным компании, они развернут на околоземной орбите большое число малых аппаратов.