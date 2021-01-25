Путин назвал плюсы ЕГЭ

Путин назвал преимущества ЕГЭ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президент России Владимир Путин заявил о том, что ЕГЭ подчас вызывает очень много вопросов, и его справедливо критикуют. Однако у этого экзамена есть и явные преимущества.

- Плюсы заключатся в том, что ребята, девушки с периферии в большем количестве стали поступать в ведущие вузы страны, не только в Петербурге и Москве, но и на других территориях России, - пояснил Путин в ходе встречи со студентами.

Вместе с тем, президент отметил, что ЕГЭ сейчас активно модернизируется. Кроме того, во многих вузах применяется смешанная система поступления. То есть знания проверяют еще и на вступительных испытаниях в самих университетах, а не только на ЕГЭ.

Ранее в ходе этой же встречи Путин сообщил о том, что в российских вузах будут увеличиваться бюджетные места. В предстоящем учебном году их станет на 34 тысячи больше. Благодаря этому порядка 60% выпускников школ смогут поступить в университет на бюджет.

Напомним, в этом году ЕГЭ пройдет в период с 31 мая по 2 июля. А вот досрочный экзамен, который обычно проводится весной, вовсе отменили.