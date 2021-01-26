Володин о выборах в США: Эти раны на теле своей демократии они будут зализывать долго

Вячеслав Володин в интервью Радио «Комсомольская правда» прокомментировал прошедшие накануне выборы президента США Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью Радио «Комсомольская правда» прокомментировал прошедшие накануне выборы президента США.

Политик отметил, что политическая система США непрозрачна, архаична, а также неподконтрольна обществу.

«Международные институты, по наблюдению, до выборов практически в большинстве штатов не допускаются, подсчет голосов непрозрачен - все это мы с вами видели. И они прекрасно понимают, что им долго придется залечивать, зализывать эти раны на теле демократии», - отметил председатель Госдумы.

При этом, по словам Володина, Вашингтон найдет другие формы, используя которые, будет «стараться разрушить» Россию и Китай, уточнив, что речь идет о попытках остаться страной номер один. Депутат предположил, что в ситуации, когда две страны развиваются, единственный путь, который изберут США, - путь конфронтации.

Напомним, президентские выборы в США прошли 3 ноября, и Трамп долгое время продолжал настаивать на своей победе в выборах президента. В Техасе он призывал отклонить часть голосов выборщиков, несмотря на то что это идет вразрез с решением федерального суда. Накануне инаугурации, 6 января, сторонники Трампа вскоре после митинга ворвались в здание американского Капитолия и устроили беспорядки. После этого к инаугурации Байдена, 20 января, в американскую столицу привезли тысячи бойцов Нацгвардии.