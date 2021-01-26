Вячеслав Володин: США пытается сейчас остаться «страной №1», отсюда и агрессия

Володин напомнил, что Вашингтон сегодня ведет «сплошные торговые войны» и не только с Россией и Китаем, но и с Турцией, с Ираном, а также многими другими странами Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснил агрессивное поведение Вашингтона. По его словам, все это связано с тем США попытаются остаться страной номер один, но в это время развиваются Россия и Китая.

Володин напомнил, что Вашингтон сегодня ведет «сплошные торговые войны» и не только с Россией и Китаем, но и с Турцией, с Ираном, а также многими другими странами, в том числе и европейскими.

«Вот над Европой ведь надругались. Совершенно очевидно, что «Северный поток» выгоден в Европе. Выгоден дешевый газ. Ему противопоставили дорогой сланцевый. В чьих интересах? Соединенных Штатов Америки. Кто проигрывает? Европа», - отметил он.

По его словам, Вашингтон ищет новые формы, используя которые, будут стараться разрушить нашу страну и Китай, чтобы остаться страной номер один.

«Россия имеет самое современное оружие. Китай ближайшие несколько лет может стать экономикой номер один … Но это попытка сохраниться страной номер один. Роль гегемона выбрали, понятно», - рассказал Володин о позиции США.

Политик заявил, что в такой позиции они избрали путь конфронтации с созданием напряженности и вмешательством во внутреннюю политику.

«Путь конфронтации и все проблемы давайте на кого-то свалим. Проблемы выборов? Ну, давайте вот Россию, ее назначим вмешательством в выборы ... Создадим напряжение в их выборах и попробуем еще и захватить здесь через своих засланцев власть», - рассказал он.