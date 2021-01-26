Вячеслав Володин: «Не надо завлекать детей коврижками на митинги!»

Вячеслав Володин побывал в эфире радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин побывал в эфире радио «Комсомольская правда». На вопросы наших журналистов Елены Кривякиной и Владимира Ворсобина глава нижней палаты парламента отвечал полтора часа. Речь, в том числе, зашла о митингах и «дворце в Геленджике».

- Вячеслав Викторович, в субботу в России прошли акции протеста. В ОВД и спецприемниках множество задержанных. К тому же на митинги пришли дети. Как вы оцениваете произошедшее?

- Не нагнетайте: когда мы говорим о протестных акциях, тем более, несанкционированных, неизбежно будут задержанные. Но надо признать, что правоохранительные органы действовали очень эффективно, филигранно, задерживали тех, кто понимал, что нарушают закон. Плохо то, что в митинговые протесты вовлекли детей. В цивилизованном обществе детей нельзя использовать. Это напоминает времена Великой Отечественной войны, когда, видя угрозу, ставили перед собой детей, женщин, стариков. Ну, куда мы придем-то с вами?

Прошедший митинг, его инициаторы - просто-напросто инструмент влияния, пешки в большой политической игре против нашей страны. Но зачем привлекать на такие мероприятия разными коврижками детей? Агитируя их в соцсетях. Детей оставьте в покое! Детям – детство.

- Вы сказали «полиция действовала филигранно». Вот уже третий день в соцсетях обсуждается случай - полицейский в Питере ударил женщину в живот. Видели ли вы этот ролик? И можно ли тут говорить о филигранности?

- Когда речь о неразрешенном митинге это всегда сопряжено с рисками. Полицейский исполнял обязанности. Ему мешали. Но если сам полицейский понял, что он в этой ситуации был неправ и извинился, а это извинение было принято, тем более, вреда здоровью не было такого, которое потребовало бы лечения, наверное, правильно было бы отметить, что правоохранители действовали действительно очень ответственно.

- Вы видели фильм про «дворец в Геленджике?» Из-за чего собственно люди вышли на улицы...

- Не смотрел и смотреть не буду. Потому что совершенно очевидна цель того человека, который этот фильм презентовал и тех, кто его снимал. Рассчитывали на то, что посмотрят, что будут обсуждать, что сомнения закрадутся в душу, в итоге начнет разрушаться доверие. Так можно потерять страну. Речь идет о доверии человеку, который уже своей жизнью, своими поступками, своим служением это доверие завоевал. Скажу одно: работая руководителем аппарата правительства, в администрации президента, и сейчас в Думе, я в разных местах бывал, но никогда не видел президента в том месте, о котором речь идет. Хотя по идее, наверное, должен знать и наверняка бы где-то видел или слышал, что это место президент использует или вокруг этого идет какая-то стройка, если бы это было так.

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