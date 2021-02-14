В США признали проблему с жертвами при ударах в Сирии и Ираке

В США признали проблему с тем, что при американских авиаударах Сирии и Ираке гибнет очень много мирных жителей Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах признали, что жертвами воздушных ударов так называемой *«антиигиловской» международной коалиции в Сирии и Ираке становится очень много мирных жителей.

Об этом говорится 500-страничном отчете аналитиков американской корпорации RAND, которая работает на правительство США. В докладе под названием «Воздушная война против *Исламского государства» приводится анализ действий возглавляемой Вашингтоном коалиции в этих странах за период с августа 2014 года по март 2019-го.

Точное число погибших за это время в Сирии и Ираке людей в отчете не указывается, однако упоминается, что всего за один месяц в 2017 году жертвами авиударов стали 1400 гражданских лиц. То есть, мирных жителей города.

В документе говорится, что «в ходе будущих воздушных операций, в том числе при боевых действиях с практически равным противником, которые могут проходить в плотной городской среде», ВВС США «должны будут ограничить потери среди гражданского населения и нанесение сопутствующего ущерба», передает РИА Новости.

Стоит отметить, что сайт kp.ru неоднократно писал об «ошибках» при ударах коалиции в этих двух странах и гибели людей в результате таких авианалетов.