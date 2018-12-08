SANA: Коалиция США разбомбила больницу в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
В пятницу, 7 декабря, возглавляемая Соединенными Штатами так называемая «антиигиловская»* международная коалиция нанесла очередной ракетный удар по сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
В результате уничтожена больница в населенном пункте Хаджин, сообщило государственное сирийское информационное агентство SANA. Информации о возможных жертвах и пострадавших пока не поступало.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 6 декабря самолеты коалиции разбомбили дома мирных жителей в Хаджине и селе Аль-Шаафа, погибли не менее пяти человек, множество людей, в основном, женщины и дети, пострадали. Ранее жертвами авианалета на деревню Аль-Шаафа 30 ноября стали 30 мирных жителей.
Позже, 3 декабря, коалиция во главе с США обстреляла позиции правительственной армии Сирии в районе горной гряды аль-Гураб. К счастью, тогда мирные жители и солдаты сирийской армии не пострадали, был нанесен только материальный ущерб.
*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.
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