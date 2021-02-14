Повторное землетрясение магнитудой 5,2 произошло в японской Фукусиме

Повторное землетрясение магнитудой 5,2 произошло в японской префектуре Фукусима.

Напомним, 13 февраля на северо-востоке этой страны уже фиксировалось мощное землетрясение. Метеорологи тогда объявили угрозу цунами.

Число пострадавших в результате первого землетрясения превысило 100 человек.

Эпицентр землетрясения находился на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима. Отмечается, что сильные подземные толчки ощущаются даже в Токио. Метеорологическое управление сообщает, что магнитуда землетрясения на северо-востоке Японии составила 7,1.