В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1 Фото: REUTERS

На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение, метеорологи объявили угрозу цунами. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщает метеорологическое управление страны.

Эпицентр землетрясения находился на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима. Отмечается, что сильные подземные толчки ощущаются даже в Токио. Метеорологическое управление сообщает, что магнитуда землетрясения на северо-востоке Японии составила 7,1.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня утром сильное землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали недалеко от столицы Армении, в двенадцати километрах от Еревана. Серьезных разрушений в результате подземных толчков нет, однако пострадал один человек. Еще одно здание было повреждено.