Трое украинских военных подорвались на неизвестном устройстве в Донбассе Фото: REUTERS

Трое служащих Вооружённых сил Украины погибли, подорвавшись на неизвестном устройстве в Донбассе неподалёку от посёлка Новолуганское. Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки «Север».

«При передвижении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих объединённых сил», - говорится в заявлении группировки «Север», опубликованной на странице в Facebook.

Как уточняется в сообщении, на месте происшествия работают руководящий состав воинской части, а также рабочая группа военных. Выясняются обстоятельства случившегося.

Накануне, 6 февраля, украинские военные погибли при тех же обстоятельствах. Как писал сайт kp.ru, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, еще один пострадал и был госпитализирован. Взрыв произошел в районе Марьинки.

Напомним, режим прекращения огня и мирного разрешения конфликта в Донбассе с 2014 года действует в рамках «Минских соглашений» и под контролем Контактной группы из представителей ОБСЕ, Украины, России и самопровозглашенных республик. Несмотря на определенные успехи в достижении «режима тишины» в зоне конфликта, между сторонами время от времени вспыхивают локальные перестрелки.