Валентинка появилась на фасаде Останкинской телебашни Фото: Кадр видео

В воскресенье, 14 февраля, в День всех влюбленных, на медиафасаде Останкинской телебашни появилась поздравительная валентинка.

Как ранее сообщили в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети, увидеть поздравительную видеооткрытку с изображением огромной валентинки жители и гости столицы смогут с 10:00 до 22:00 в День святого Валентина.

«На ней (видеооткрытке) Купидон под пронзенным стрелой сердцем признается в любви на разных языках мира», - приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы.

Кроме того, праздничную подсветку на телебашнях в День всех влюбленных включили филиалы Российской телевизионной радиовещательной сети в Нижнем Новгороде, Костроме, Ростове-на Дону, Челябинске и других городах.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, сегодня, 14 февраля, на официальной странице столичного департамента транспорта и развития в Twitter появилась информация о том, что станция московского метрополитена «Люблино» переименована в честь Дня всех влюбленных. Станцию назвали станции «Влюблино».