Станцию Люблино в Москве переименовали в честь Дня влюбленных.

В воскресенье, 14 февраля, на официальной странице столичного департамента транспорта и развития в Twitter появилась интересная информация. Станция московского метрополитена "Люблино" переименована в честь Дня всех влюбленных.

"Сегодня на всех наших станциях - атмосфера любви. И она оставила свой след даже на схеме метро. Приложение "Метро Москвы" поможет проложить оптимальный маршрут до станции "Влюблино", а специальные указатели - найти правильную дверь", - говорится в сообщении ведомства.

Станцию Люблино в Москве переименовали в честь Дня влюбленных.

Также во всех кассах, которые находятся внутри Кольцевой линии метро, 14 февраля можно будет купить тематические карты "Тройка".

Ранее поступило сообщение, что на фасаде останкинской телебашни в честь Дня всех влюбленных появилось красное, светящееся сердце. Проекцию видно невооруженным взглядом. Внутри сердца читается надпись: "Я тебя люблю".