Российский космонавт показал с орбиты «самое романтичное место мира» Фото: Instagram.com

В честь Дня всех влюбленных в воскресенье, 14 февраля, российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков поделился в социальных сетях фотографией снятого с орбиты атолла Тупаи, имеющего форму сердца. По его словам, это самое романтичное место мира.

«Перед вами Тупаи — пожалуи , одно из самых романтичных мест мира! Это атолл с пляжами из белоснежного песка, лагунами бирюзовой воды и кокосовыми пальмами в составе Подветренных островов», - прокомментировал Кудь-Сверчков снимок, опубликованный в Instagram, и уточнил, что это место расположено в 19 километрах к северу от острова Бора-Бора

Кроме фото Тупаи, космонавт опубликовал кадр африканского озера Чад. «Вот такой необычный "рисунок" в форме сердца, который приготовила природа Земли, попался в объектив фотоаппарата», - отметил он.

Космонавт также опубликовал кадр африканского озера Чад Фото: Instagram.com

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что на медиафасаде Останкинской телебашни в День всех влюбленных появилась поздравительная валентинка. На большой видеооткрытке Купидон под пронзенным стрелой сердцем признается в любви на разных языках мира.