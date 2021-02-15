В пандемию россияне стали в 16 раз чаще делать переводы по номеру телефона

Система быстрых платежей позволяет оплачивать покупки по QR-коду. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне стали активно пользоваться системой быстрых платежей (СБП). В 2020 году число совершенных переводов выросло в 16 раз. Всего было совершено 110 миллионов операций, а общий объем переводов составил 790 млрд рублей. Такие цифры назвали эксперты Национальной системы платёжных карт (НСПК).

Подобный интерес к новой системе связывают с влиянием пандемии COVID-19, к тому же, в последние месяцы растет популярность оплаты товаров и услуг по QR-кодам. Это позволяет бизнесу сокращать издержки, а клиенты экономят свое время. В итоге доля безналичных расчетов стремительно растет.

Кстати, в 2019 году на СБП приходилось только 7 млн операций, были переведены 59 млрд рублей.

Начало 2021 года показывает, что интерес к переводам не теряется и, скорее всего, они плотно войдут в обиход современного человека.

Только за январь было совершено более 23 миллионов операций на сумму около 160 млрд рублей.

Итоговая сумма, которая была переведена в СБП с момента запуска системы, превысила 1 трлн рублей.

- Средний чек переводов в СБП составил около 6 тыс. рублей. Минимальный размер транзакций был зафиксирован в январе 2020 года - свыше 5 тыс. рублей, а максимальный — в мае, более 8 тыс. рублей, - рассказал Rt начальник управления «Переводы» департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Хранилов.

Сейчас Центробанк рассматривает возможность повышения бесплатного лимита переводов до 150 тысяч рублей в сутки. Планируется, что скорректировать лимиты кредитные организации должны до 1 октября 2021 года.

В начале февраля Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направили письмо в адрес ЦБ. Ритейлеры пожаловались, что не могут считать оплату по QR-кодам полноценной альтернативой торговому эквайрингу. Причина в недоработке банками функционала своих мобильных приложений и неудобного клиентского функционала, пишет газета "Известия".