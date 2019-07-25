Благодаря системе быстрых платежей цены пойдут вниз

Внедрение системы быстрых платежей позволит понизить ощутимо понизить цены в магазинах. Новшества планируются осенью. Но торговые сети бьют тревогу: из-за аппетитов банков и платежных систем от снижение цен под угрозой. «Комсомольская правда» разбиралась в ситуации.

ЗА ПОКУПКАМИ БЕЗ ДЕНЕГ И КАРТ

Система быстрых платежей позволяет оплачивать покупки по QR-коду. Просто подносите к нему смартфон, деньги списываются со счета, а на почту приходит чек.

Сейчас нам нужна сама банковская карта, терминал для нее — все это нужно обслуживать и тратить на это деньги. В системе быстрых платежей ничего такого нет. Достаточно самого простенького смартфона и специального приложения. Поэтому сама транзакция — перевод денег — в разы дешевле.

Подобная система уже несколько лет работает в Китае. Там тариф максимум 0,1 процента, а то и вовсе нулевой.

- Там вообще уже карточки не используют. Но в каждой деревушке, где ловит сотовая связь, можно расплатиться безналом, - рассказал КП исполнительный директор Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

«СЧАСТЬЕ ДЛЯ МАГАЗИНОВ»

За прием платежей через QR-коды в Системе быстрых платежей будут брать тариф от 0,2 до 0,7 процента от суммы покупки — такой «коридор» установил Центробанк. Позднее было объявлено, что для продуктовых магазинов, а также для торговых точек с одеждой и бытовой техникой, комиссия составит 0,4 процента.

Подобная внедряемой у нас система уже несколько лет работает в Китае.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Мы искали решение, которое устроило бы всех участников рынка: банки, торговые предприятия и граждане, - рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. - Ожидаем, что для ритейлеров тариф будет составлять порядка 0,4 процента. Для магазинов это будет абсолютное счастье по сравнению с тем, что они сейчас платят за эквайринг.

Но как ни странно, торговые сети решению ЦБ не обрадовались. Больше того, они пригрозили бойкотировать СБП, если тариф не будет пересмотрен.

ЗА ВСЕ ПЛАТИТ ПОКУПАТЕЛЬ

Чтобы понять суть претензий ритейлеров к установленным правилам, нужно разобраться, кто и за что платит, когда мы покупает буханку хлеба в магазине.

За каждую операцию по карте банк, который работает с торговой точкой, берет с нее процент — это комиссия за эквайринг.

- Нужно отдавать себе отчет в том, что в реальности все оплачивает потребитель — в виде надбавки к цене. Это скрытая комиссия. У малого бизнеса комиссия 2,6%, у кого-то два, у кого-то полтора, - рассказал «КП» исполнительный директор Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. - Система быстрых платежей была призвана в корне изменить ситуацию. Она дешевле для ритейлеров, удобна для покупателей.

КОНКУРЕНЦИЯ РАССУДИТ

Сейчас магазинам невыгодно принимать безналичную оплату. Стоимость инкассации наличных намного ниже платы за эквайринг. Отсюда «неработающие» терминалы и прочие хитрости продавцов. То же самое будет и с СБП, если не предложить магазинам выгодные условия.

- На самом деле в плате за эквайринге доля самого банка, работающего с конкретной торговой точкой, минимальна. Скажем, он взял за операцию два процента. 1,6 из них придется отдать банку, который выпустил карту. 0,1 отдаст платежной системе и так далее. В итоге у банка остается примерно 0,1 процента. Столько же он сможет получить через СБП — просто без всех этих скрытых комиссий, - рассуждает Артем Соколов.

Сейчас комиссии ранжируются в зависимости от того, какой товар вы продаете. Для продуктовых магазинов они маньше 0,7 процента — верхнего порога, установленного Центробанком для СБП.

Эксперты и участники рынка уверены, что переход на СБП с адекватными тарифами однозначно приведет к снижению цен.

- Чем ниже комиссия за эквайринг, те больше у продавца возможностей делать выгодные предложения покупателям. На рынке очень жесткая конкуренция. И если магазины снизят свои издержки, они смогут сделать скидки для покупателей. И если этого не сделает одна торговая сеть, сделает другая, и покупатели уйдут туда, - резюмирует Соколов.

Ожидается, что 11 крупнейших банков страны подключатся к СБП к 1 октября.