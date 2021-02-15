Кабмин утвердил стратегию по противодействию обороту контрафакта. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями заявил, что кабмин утвердил стратегию по противодействию обороту контрафакта.

"Для повышения эффективности борьбы с контрафактом утверждена стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на ближайшие пять лет. Ее цель - сократить объем незаконного оборота и снизить его влияние на развитие экономики и социальной сферы", - сказал Мишустин.

Премьер России отметил, что основная цель правительства в этом вопросе обеспечить своих граждан качественными товарами. Мишустин подчеркнул, что правительство будет вытеснять с рынка контрафакт и подделки, которые "бьют по кошельку" россиян и могут в некоторых случаях быть опасными для здоровья.

Глава кабмина подчеркнул, что единственный способ воплотить в жизнь эту цель - это совершенствовать законы страны, применять надзор и комплекс мер по пресечению незаконного оборота. Приоритетными направлениями станут пищевая и легкая промышленность, фармацевтика, авто- и авиапром, индустрия детских товаров, химическая промышленность и другие.

Кабмин также планирует усилить защиту интеллектуальной собственности.