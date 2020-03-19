Правительство России обещает не допустить роста цен на продукты и лекарства

С пятницы 20 марта правительство вводит по всей стране мониторинг цен на продукты и лекарства.

- В каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации! - заявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Речь идет о продуктах питания, детских товарах, лекарствах, медицинских изделиях, средствах дезинфекции и индивидуальной защиты.

Премьер также пообещал усилить контроль за онлайн торговлей. Напомним, по решению правительства безрецептурные лекарственные препараты теперь можно покупать через Интернет. Правда, такое право получили только стационарные аптеки.

- Контроль за оборотом при этом будет усилен, чтобы недобросовестные поставщики «под шумок» не поставляли контрафакт, - заявил Мишустин.

Премьер напомнил, что с 20 марта сроком на один месяц отменяются все ограничения, в том числе таможенные, для поставок товаров первой необходимости.

- Мы вводим «зеленый коридор» для импортеров и крупных торговых сетей. На ввоз ряда товаров, в том числе лекарств и медицинских изделий, устанавливается нулевая ставка таможенной пошлины, - сказал Мишустин.

При этом речь не идеи об отмене контрсанкций.

- Продуктов питания у нас достаточно. Мы и дальше будем делать все, чтобы наши люди могли покупать свежие продукты - хлеб, молоко, мясо. И в магазинах не было бы пустых полок. Чтобы российский агробизнес не только кормил наших граждан, обеспечивал внутренний рынок, но и приносил нам солидную прибыль от поставок на экспорт, - заметил Мишустин.

Премьер также рассказал, что правительство наладит поставку тест-систем на определение коронавируса во все регионы.

По его словам, сейчас в запасе имеется 700 тысяч тестов. Запасы будут увеличивать по мере необходимости.

Данные обо всех лабораторных исследованиях на коронавирус будут централизованы. В режиме онлайн станут отслеживать и ситуацию с медицинскими масками.

- Для этого создаем единый информационный центр, где будут собираться все сведения по каждому региону. Минздраву нужно определить порядок упрощенной, а значит более быстрой регистрации масок. Минпромторгу передать в правительство график ежедневных объемов производства масок и других средств индивидуальной защиты с учетом ввода новых мощностей, - дал поручения премьер.

Мишустин не исключил, что правительство может ужесточить карантинный режим.

- С учетом развития эпидемиологической ситуации в других странах ограничительные меры внутри России могут корректироваться, но исключительно с целью защиты здоровья наших граждан, - заметил Мишустин.

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