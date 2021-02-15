На северо-востоке Японии произошел новый афтершок магнитудой 5,3. Фото: REUTERS

Повторное землетрясение магнитудой 5,3 произошло вечером понедельника в префектуре Фукусима. В данный момент угрозы цунами нет.

По данным Главного метеорологического агентства Японии, толчки были зафиксированы в 21.26 по местному времени (15.26 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под водой.

Небольшие толчки ощущались также в Токио.

Напомним, что 13 февраля, на северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3.

Власти страны объявили режим ЧС из-за угрозы цунами. Число пострадавших в результате первого землетрясения превысило 100 человек. Подземные толчки были зафиксированы в районе Фукусимы в Тихом океане, очаг залегал на глубине 55 километров.

Максимальная сила толчков в префектуре Фукусима и Мияги составила 6+ по семибалльной японской шкале.

На следующий день, в воскресение, 14 февраля, в регионе префектуры Фукусима был вновь зафиксирован афтершок. Его магнитуда составила 5,2.

Серия землетрясений произошла за несколько недель до 10-летней годовщины тройной катастрофы в Японии, произошедшей 11 марта 2011 года, когда самое сильное землетрясение в истории Японии вызвало цунами. В тот год стихия унесла 1200 жизней и причинила вред 18 000 японцев.