Южноафриканские штаммы коронавируса оказались опаснее британских, заявили биологи

Южноафриканские штаммы коронавируса оказались опаснее британских Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новые южноафриканские штаммы оказались значительно опаснее британских. К такому выводу пришли французские биологи, их исследование опубликовано на bioRxiv.

Эксперимент показал, что антитела людей, которые переболели коронавирусом, нейтрализовали британский штамм также хорошо, как и его классическую разновидность. Так, антитела подавили инфекцию в 79 из 83 случаев. А вот южноафриканская мутация оказалась более проблематичной.

- Значительная часть образцов плазмы переболевших на нее почти не действовала или не действовала вообще, - объясняют ученые.

С южноафриканским штаммом антитела справились только в 40% случаев.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что сейчас в мире насчитывается порядка 40 тысяч мутаций COVID-19. Большинство из них являются уникальными, но некоторые все же получает распространение. При этом, эксперты ВОЗ заявляют о том, что человек может повторно заразиться новым штаммом коронавируса, даже несмотря на наличие антител. Такие случаи уже встречались.