В последний день новогодних каникул, 10 января, новостные ленты принесли тревожное сообщение. В России обнаружен первый случай заражения «британским» штаммом коронавирусной инфекции, рассказала в эфире телеканала «Россия 1» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Главный государственный санитарный врач уточнила, что обладатель этой разновидности вируса прибыл из Соединенного королевства, чувствует себя хорошо и симптомов болезни у него нет.Почему «британскому» штамму уделяется столь пристальное внимание во всем мире? «Комсомолка» собрала ответы экспертов на самые актуальные вопросы.1. Чем новый штамм отличается от тех, которые нам уже знакомы?На самом деле этот вариант коронавируса был обнаружен в самой Великобритании еще в сентябре прошлого года. Соединенное королевство, как и многие страны, включая Россию, ведет работу по секвенированию, то есть прочтению (расшифровке) геномов вирусов, которые выделяются у больных. В ходе таких исследований был обнаружен штамм с 17-ю новыми устойчивыми мутациями. Ученые назвали его VUI – 202012/01.2. Правда ли, что у такой инфекции повышенная заразность?Исследования показали, что одна из мутаций привела к изменению в белке, из которого построены «шипы» коронавируса. Британские специалисты заявили, что такое «усовершенствование» может облегчать вирусу проникновение в клетки человека. Благодаря этому инфекция приобретает повышенную заразность - примерно на 71%, подсчитали эксперты Соединенного королевства.Как рассказал «КП» руководитель медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский, убедительных научных подтверждений именно данной цифры пока нет. Вместе с тем, по словам генетика, уже установлено, что у зараженных «британским» штаммом людей в верхних дыхательных путях отмечается повышенная вирусная нагрузка.- У пациентов брали смывы из ротоглотки и носоглотки, и концентрация вирусных частиц на слизистых была ощутимо выше среднего уровня, - поясняет Ильинский.В свою очередь, это означает, что при кашле, чихании, разговоре и просто выдыхании воздуха такие больные выделяют больше вируса. Поэтому инфекция распространяется быстрее.3. Станет ли болезнь тяжелее и вырастет ли смертность?К счастью, повышения тяжести болезни или частоты осложнений у пациентов с «британским» штаммом на сегодня не замечено. В то же время и рассчитывать на более слабый, «гуманный» вариант болезни пока не приходится.- На сегодня нет убедительных оснований считать, что такая разновидность ковида протекает более легко и безобидно, - отмечает Валерий Ильинский.Специалисты по общественному здравоохранению считают, что обновленный вариант инфекции все же может вести к росту смертности в стране. Это возможно, если случится резкий скачок заболеваемости и у системы здравоохранения перестанет хватать ресурсов для своевременной медпомощи больным. Чтобы такого не случилось, эксперты призывают строго следить за соблюдением санитарных мер, обеспечивать их исполнение, при необходимости - вводить более жесткие ограничения, соответствующие тяжести ситуации.4. Будут ли работать вакцины против нового штамма?Вакцинация - основная спасительная мера, на которую рассчитывают эпидемиологи в борьбе с инфекцией, охватившей всю планету. Разработчики ряда прививок уже успокоили: переживать не стоит, их препараты будут давать защиту от «британского» штамма. Заявление такого рода сделал и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.- По нашей информации «Спутник V» является высокоэффективным против новой мутации вируса, - сообщил он.Глава Роспотребнадзора Анна Попова тоже заверила, что российские вакцины эффективно защищают от «британского» варианта инфекции. Напомним, кроме «Спутника V» в нашей стране начата вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона», разработанным новосибирским научным центром «Вектор»,Генетик Валерий Ильинский пояснил «КП», почему, судя по всему, новый штамм не должен привести к снижению эффективности антиковидных вакцин. Нам на руку то, что после болезни или вакцинации в организме вырабатывается не один, а несколько видов разных антител к коронавирусу. «Те мутации, которые мы видим к сегодняшнему дню, могут сказаться на отдельных антителах, но в целом не снижают иммунный ответ у переболевших или привитых людей», - рассказал эксперт.5. Не обманет ли «британский» возбудитель ковида диагностические тесты?Их достоверность и сейчас-то не стопроцентная, не станут ли ПЦР-тесты еще чаще давать ложноотрицательные результаты? Главный санитарный врач Анна Попова обнадежила: тесты для диагностики COVID-19, которые применяются в России, успешно «ловят» мутировавший вариант вируса.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссия разрабатывает первый в мире “антидот” от коронавируса: что известноГлава ФМБА Вероника Cкворцова заявила, что это первый в мире препарат, который влияет на Sars-Cov-2 (подробности)Эксперт объяснил, насколько опасно появление в России коронавируса-мутанта из БританииБолее заразный, чем обычно, штамм Sars-cov-2 вызвал в Европе панику (подробности)