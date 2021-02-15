В России упростят процедуру получения социальных выплат Фото: Евгения ГУСЕВА

В России упростят процедуру получения мер социальной поддержки. Соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой 16 февраля в первом чтении. Об этом рассказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Он отметил, что по новым правилам предоставлять различные социальные выплату будут в автоматизированном режиме, через Единую государственную информационную систему соцобеспечения. Людям не придется собирать много документов и ходить в различные инстанции.

- Смысл в том, чтобы в одном месте собрать все данные о социальном обслуживании граждан, - цитирует слова Жукова ФАН.

Этот же документ расширит функционал Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Помимо этого, органам местного самоуправления разрешат использовать собственные информационные системы.

Предполагается, что после принятия данной нормы, решения о выплате будут принимать быстрее.

Ранее в ПФР сообщили, что до конца года создадут систему, которая позволит обеспечить прозрачность формирования пенсий и наладит автоматическое назначение выплат, пишет газета "Известия".